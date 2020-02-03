Скандальный президент украинского клуба обещает 10 млн гривен призовых за выход в УПЛ

Александр Поворознюк хочет видеть свою команду в УПЛ уже в следующем сезоне. Фото: из открытых источников

Скандальный президент "Ингульца" Александр Поворознюк обещает игрокам солидные премиальные за выход в УПЛ.

"Наших людей нужно финансово держать. Я им сказал - выйдете в УПЛ, то заберете 10 млн гривен. Вот они - в конце тоннеля. Если не выйдете в УПЛ, то не получите. Они все прекрасно понимают", - сказал Поворознюк в программе" Бомбардир ".

В текущем сезоне "Ингулец" находится на 4-м месте, отставая от лидера "Руха" на 2 очка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Черноморец" приютил скандального любителя России

Александр Поворознюк известен скандальными высказываниями и действиями. Обозвал фанатов "Металлиста-1925" "дебилами" и сделал для них клетку, которая служила острым сектором.