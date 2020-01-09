Скандальный обидчик сборной Украины нашел престижную работу в России

Виктор Кашшаи теперь будет возглавлять арбитров России. Фото: рейтер

Бывший арбитр Виктор Кашшаи стал главой департамента судейства Российского футбольного союза.

Венгр стал известным во время матча Украина - Англия (0: 1) на Евро-2012, когда не засчитал гол Марко Девича.

Кроме этого, в ноябре 2018 года он же назначил пенальти в ворота "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", когда Стерлинг споткнулся ногой за газон, а также принял несколько противоречивых решений в полуфинале ЛЧ "Реал" - "Бавария "(4: 2) весной 2017 года, пишет"Футбол 24"

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Виктор Кашшаи был арбитром ФИФА с 1 января 2003 года. Судейскую карьеру он завершил в конце 2019 года.