Скандальный нападающий возвращается в "Динамо"

Мирча Луческу будет решать судьбу Жерсона Родригеса. Фото: ФК "Динамо" Киев

Скандальный форвард Жерсон Родригес возвращается в расположение "Динамо".

Агент вингера "Динамо" Жерсона Родригеса Ахмед Нума сообщил, что его клиент 31 июля должен прибыть в Киев, информирует football.ua.

Судьбу опального футболиста будет решать новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Вторую часть сезона 2019/20 Родригес провел в аренде в "Акарагюджю", где забил 6 голов.

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Жерсон Родригес перешел в "Динамо" летом 2019 года. В Украине футболист запомнился конфликтом с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и нарушением спортивного режима. В Турции избил капитана "Акарагюджю". В услугах нападающего заинтересованы ряд турецких клубов.