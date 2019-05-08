Скандальный легионер не хочет возвращаться в "Динамо"

Самбрано не видит собственных перспектив в Киеве. Фото: официальный сайт "Динамо".

Перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано, выступающий на правах аренды за "Базель", всем доволен в своем нынешнем клубе.

Как сообщает "dynamo.kiev.ua", Самбрано в комментарии местной прессе заявил, что всем доволен в "Базеле" и не хочет возвращаться в Киев.

Впрочем, также источник сообщает, что швейцарский клуб не готов выкупать контракт игрока и будет пытаться летом уговорить киевлян продлить аренду.

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Напомним, что аренда игрока рассчитано до конца текущего сезона. По швейцарскую команду 29-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл 7 матчей (забил 1 гол), однако при этом в общей сложности около трех месяцев пропустил из-за травм.