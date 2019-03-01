Скандальный голкипер "Челси" вернется в основной состав команды

Испанский голкипер был лишен недельной зарплаты.Фото: Фк " Челси"

Испанец остается основным вратарем команды.

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что вратарь Кепа Аррисабалага будет в старте команды на один из двух следующих матчей "Синих". Итальянец доволен работой Вилли Кабальеро, но испанский голкипер остается первым номером лондонцев.

"Как я уже говорил ситуация с Кепой закрыта. Он наш первый вратарь, но мы очень рады за Вилли. Теперь я знаю, что Кабальеро способен играть в сложных матчах", — цитирует Сарри официальный сайт "Челси".

Напомним, что в финальном матче Кубка английской Лиги против Манчестер Сити Кепа отказался уходить с поля, несмотря на требования Сарри. В итоге, лондонцы проиграли в серии пенальти.

В нынешнем сезоне 24-летний Кепа является основным вратарем команды Сарри, приняв участие в 37 матчах во всех турнирах.

"Челси" идет на 6-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 очка