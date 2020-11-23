Скандальный форвард "Барселоны" рискует не сыграть против "Динамо"

Усман Дембеле не оправдывает возложенные авансы в "Барселоне". Фото: REUTERS

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле получил повреждение в матче 10-го тура Ла Лиги против "Атлетико".

Француз неудачно упал после единоборства с полузащитником "Атлетико" Янником Феррейра Карраско, сообщает Mundo Deportivo

Врачи оказали ему помощь на поле, но в ходе всей встречи Дембеле прикладывал руку к плечу и всячески демонстрировал, что испытывает болевые ощущения. Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман не стал проводить замену.

Предполагается, что в Дембеле вывих плеча. Команда прошла медосмотр на базе "Барселоны". Повреждения плеча у игрока подтвердилось. Участие футболиста в матче против "Динамо" под вопросом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое лидеров "Барселоны" не сыграют против "Динамо"

Усман Дембеле перешел в "Барселону" с "Боруссии" Дортмунд за €105 млн, но так и не смог стать основным игроком каталонского клуба. Форварда из Франции преследуют травмы.