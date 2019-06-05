Скандальный финал африканской Лиги чемпионов переиграют

"Эсперанс" упустил победу в африканской Лиге чемпионов

Финальный матч африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" будет переигран за пределами Туниса. Такое решение принято на заседании Африканской конфедерации футбола (CAF).

Первый матч 24 мая завершился вничью (1:1). Во втором прерванном матче 31 мая "Эсперанс" победил со счетом 1:0.

Вторая финальная встреча завершилась на 25 мин. раньше из-за громкого скандала. После отмененного гола гостей поля заволокло дымом от пиротехники, а тренерский штаб и запасные марокканской команды выбежали на поле, так как судья отказался воспользоваться помощью VAR.

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Матч прервали, после чего "Эсперанс" объявили победителем. Сегодня это решение было отменено. Тунисский клуб должен вернуть медали и трофей, а вторую игру переиграют на нейтральном поле.