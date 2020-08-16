Скандальный экс-форвард "Шахтера" может перейти в "Динамо"

Бывший форвард сборной Украины 35-летний Евгений Селезнев может стать игроком "Динамо".
Киевский клуб рассматривает возможность приглашения в команду опытного нападающего, сообщает программа "ТаТоТаке".
В услугах Селезнева заинтересован главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Румынский специалист работал с Селезневым в "Шахтере", куда подписывал его дважды.
В Украине нападающий защищал цвета "Шахтера", "Днепра" и "Арсенал". В 2016 г. футболист играет за турецкие клубы.
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В 2016 году Евгений Селезнев покинул "Днепр" ради российской "Кубани", после чего поехал на Евро-2016.
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