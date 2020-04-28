Скандальный датский форвард посадил за компьютер свою собаку

Николас Бенднтер прогулял весь свой футбольный талант. Фото: Reuters

Датский форвард Николас Бенднтер решил развлечь своих поклонников.

Бенднтер снял видео, где он поменялся местами со своим псом. Сначала форвард показал, как работает за компьютером, а его находится рядом хозяина. Затем они поменялись местами.

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Никлас Бентнер - датский футболист, нападающий. Выступал за "Аякс", "Арсенал", "Ювентус", "Вольфсбург", "Копенгаген" и "Русенборг". Известный своими скандальными выходками и пристрастием к алкоголю.