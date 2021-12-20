Скандальное поражение. "Милан" потерял второе место в чемпионате Италии.

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Наполи" в гостях минимально победил "Милан" - 1:0.

Единственный мяч в составе гостей забыл Элиф Элмас в начале матча. Албанец ударом головой запер подачу Петра Зелинского с углового.

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В конце игры "Милан" сравнял счет, но гол Франка Кессье был отменен из-за офсайда в Оливье Жиру.

Команда Лучано Спаллетти поднялась на второе место в чемпионате, обойдя "Милан" по дополнительным показателям. От лидера Серии А "Интера" "Напол" и "Россонери" отстают на четыре очка.

22 декабря "Наполи" на своем поле сыграет со "Специей", а "Милан" встретится в гостях с "Эмполи".