Скандал на Кубке Африки. Арбитр не назначил два пенальти и досрочно завершил игру

Матч первого тура Кубка Африки Тунис – Мали завершился громким скандалом.

Замбийский арбитр матча Джанни Сиказве дал финальный свисток в начале 86-й мин.

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Помощники быстро поправили главного арбитра и матч возобновился. Но Сиказве явно хотел закончить матч как можно быстрее и вторично дал финальный свисток еще за 15 с. до окончания основных 90 мин. матча, не добавив ни минуты компенсированного времени.

Сборная Мали завершала матч в меньшинстве. Прямую красную получил Эль-Билалу Туре. Кроме того, Мали еще дважды претендовало на пенальти, однако арбитр оставлял эпизоды без внимания.

Кубок Африки принимает Камерун. Турнир пройдет с 9 января по 6 февраля. Действующим победителем турнира является сборная Алжира.