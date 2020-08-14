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пятница, 14 августа 2020 09:50

Ситуация в Беларуси грозит чемпионату мира по хоккею

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Ситуация в Беларуси грозит чемпионату мира по хоккею
В следующем году ЧМ по хоккею должен был пройти в Беларуси и в Латвии. Фото: pixabay

Проведение чемпионата мира по хоккею теперь под угрозой.

Причиной этого стало ухудшение отношений между Беларусью и Европой, сообщает LTV7.

В следующем году ЧМ по хоккею должен был пройти в Беларуси и Латвии.

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Международная хоккейная федерация пообещала следить за тем, что происходит, и не исключает, что чемпионат пройдет в другой стране. Сможет ли Латвия сама взять на себя проведение чемпионата, в Латвийской хоккейной федерации не комментируют.

По словам премьер-министра Кришьяниса Кариньша, проведение чемпионата совместно с Беларусью сейчас под вопросом.

"Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы, как страна, можем устроить чемпионат вместе с Беларусью. Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее можем поступить", - заявил премьер.

В Беларуси более тысячи ученых подписали петицию против насилия в стране во время мирных протестов. О данном письме сообщил председатель президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков во время встречи с директорами институтов.

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