Ширера сразила атмосфера на стадионе "Ливерпуля"

Экс-форвард сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Алан Ширер прокомментировал камбэк "Ливерпуля" во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Барселоны" (4:0), который вывел команду Клоппа в финал Лиги чемпионов. По словам 48-летнего Ширера, он никогда не видел подобной атмосферы на Анфилде.

"Я никогда не видел такой атмосферы на Анфилде и не думаю что это повторится снова. Она захватывала дух. "Ливерпуль" победил, несмотря на неприятность в понедельник в чемпионате в виде победы "Сити". Они оставили это позади. Я играл на Анфилде, когда там была отличная атмосфера, но сегодня это нечто особенное", — приводит слова Ширера Sportarena.

"Ливерпуль" заявил о своем намерении в самом начале игры, но игроки как Бускетс, Суарес, Пике или лучший футболист, которого я когда-либо видел, Месси, ничего не смогли с ними сделать. Они не справились с давлением.

"Команда Клоппа забила ранний гол и им понравилось это ощущение. "Ливерпуль" имел веру, голод, желание и фанатов, которые хотели их видеть с первой секунды матча", - сказал Ширер.

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"Ливерпуль" совершил камбэк и стал первым финалистом текущего розыгрыша ЛЧ. Второй участник финала, который состоится 1 июня на "Ванда Метрополитано" в Мадриде, определится сегодня в матче "Тоттенхэма" и "Аякса".