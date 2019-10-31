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четверг, 31 октября 2019 11:19

Сидорчук забил фантастический гол в ворота "Шахтера"

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Сидорчук забил фантастический гол в ворота &quot;Шахтера&quot;
Сидорчук открыл счет в матче против "Шахтера". Фото: ФК "Динамо".

В матче 1/8 финала Кубка Украины капитан "Динамо" - "Шахтер" Сергей Сидорчук отрыв счет фантастическим ударом.

"Динамо" доминировало в первой половине игры, но никак не могло отрыть счет. На помощь динамовцам пришел Сидорчук, который решился на дальний удар метров с 25-28. Мяч по невероятной траектории опустился в нижний угол ворот "горняков". Андрей Пятов даже не успел среагировать на удар. Таким образом, Сидорчук вывел свою команду вперед.

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Четвертьфиналистами Кубка Украины кроме "Динамо" стали: "Александрия", "Минай", "Десна", "Мариуполь", "Ингулец", "Ворскла", "Альянс". Матчи следующего раунда состоятся весной следующего года.

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31
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