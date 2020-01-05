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воскресенье, 05 января 2020 09:07

Сидиклей завтра станет игроком "Коринтианса"

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Сидиклей завтра станет игроком &quot;Коринтианса&quot;
Сидиклея приглашал в Киев бывший селекционер "Металлиста" Евгений Красников

История с переездом полузащитника киевского "Динамо" Сидиклея в Бразилию близка к завершению. По информации Globo Esporte, в понедельник 26-летний футболист оформит свой переход в "Коринтианс" на правах аренды. Годовая аренда Сидклея обойдется "мушкетерам" в 600 тысяч евро.

Сидиклей пойдет за значительное понижение зарплаты ради возвращения на родину. Об этом пишет ua-football

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В этом сезон бразилец еще ни разу не появлялся на поле в составе первой команды киевлян.

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Дата
05
января

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