Сидиклей переходит в "Коринтианс"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не рассчитывал на бразильського полузащитника. Тот играл за дубль

Бразильский футбольный клуб "Коринтианс" после длительных переговоров договорился с киевским "Динамо" о трансфере до конца 2020 года защитника киевлян Сидиклея. "Коринтианс" согласился выплачивать всю заработную плату своему земляку.

Ранее сообщалось, что "Динамо" хочет от "Коринтианса" 1 миллион евро за годовую аренду Сидиклея. Также киевляне были готовы продать защитника за 5 миллионов евро. Об этом сообщает Sport Arena.

Бразилец 2018 уже играл за "Коринтианс" на правах аренды из "Атлетико Паранаэнсе", после чего с 4,5 миллиона евро перешел в "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" продлило контракт из Де Пеной

В нынешнем сезоне 26-летний Сидиклей не провёл ни одного матча за "Динамо". Защитник лишь раз попал в заявку команды на встречу чемпионата Украины. В прошлом розыгрыше бразилец сыграл за киевлян 23 матча, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.