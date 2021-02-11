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четверг, 11 февраля 2021 09:20

"Севилья" испортила Месси юбилей

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&quot;Севилья&quot; испортила Месси юбилей
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

В 1-м матче 1/2 финала Кубка Испании "Севилья" победила "Барселону" - 2:0.

Хозяева поля повели в счете в середине 1-го тайма, когда смог забить Жюль Кунде. Точку в игре точным ударом под перекладину поставил экс-игрок "Барселоны" Иван Ракитич.

В этой игре свой 900-й матч в карьере провел аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Ответный матч между командами состоится 3 марта. Начало встречи в 22:00.

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В другом полуфинальном поединке "Атлетик" сыграет против "Леванте".

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