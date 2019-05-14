Шевченко вызвал в сборную Украины неожиданные новичка

Мирослав Мазур имеет шанс закрепиться в сборной Украины

Защитник "Ворсклы" Мирослав Мазур, выступающий на правах аренды в молдавском "Сфынтул Георге", получил вызов от тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

20-летний защитник Ворсклы Мирослав Мазур был вызван в сборную Украины, передает официальный сайт "Ворсклы".

Защитник выступает за моллавський "Сфынтул Георге", и получит шанс на тренировочном сборе, предшествующем играм квалификации Евро-2020 против Сербии и Люксембурга. Добавим, что сейчас команда Мазура идет второй в турнирной таблице чемпионата Молдовы, и вышла в финал Кубка.

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Кроме того, для участия в международном турнире Кубок Словакии, который пройдет с 18 по 25 мая в Братиславе, в сборную Украины U-18 приглашены полузащитника "Ворсклы" U-19 Радиона Посевкина.