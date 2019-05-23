Шевченко вызвал форварда "Динамо" в сборную Украины

Артем Беседин снова готов помочь сборной Украины.

Нападающий "Динамо" Артем Беседин получил вызов в национальную сборную Украины, сообщает официальный сайт ФФУ.

Форвард призван заметить в составе главной команды страны Жуниора Мораеса, который из-за травмы не сможет принять участие в ближайших матчах сборной.

Беседин в течение года не выступал за сборную из-за травмы. В последний раз Артем, на счету которого 11 матчей и 1 гол за команду Андрея Шевченко, играл за желто-синих в товарищеских матчах против Марокко (0:0) и Албании (4:1).

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В рамках 3 и 4 туров квалификации на Евро-2020 подопечные Шевченко проведут матчи с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) соответственно. 25 мая сборная соберется в рамках подготовительного сбора.