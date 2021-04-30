Шевченко вспомнил тренировки Лобановского

Шевченко 2,5 года играл под руководством Лобановского Фото: ЕРА

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о Валерии Лобановском.

"Он до сих пор является частью моей жизни. Он был близок, когда мне было от 18 до 21 года, это был самый важный и тяжелый период в жизни меня как футболиста.

Он заставлял нас десятками раз повторять одно и то же. Мы называли это восхождением к смерти. Бегали под уклоном 16 процентов. Кого не стошнило – играл в старте. Если бы всех вырвало – все бы играли меньше.

Моя выносливость во время быстрого бега произошла от этих страданий. Лобановский был жестким, но честным, он нас испытывал.

Я был голоден. Не к деньгам, мы неплохо зарабатывали. Я хотел успеха в том, что мне нравилось", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко играл под руководством Валерия Лобановского с 1997-го по май 1999 года. С "Динамо" он доходил до полуфинала Лиги чемпионов. После этого Андрей перешел в "Милан", где стал вторым бомбардиром в истории клуба.