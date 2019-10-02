Андрей Шевченко будет работать в "Милане" с ноября. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить "Милан".

Об этом сообщает "Спортарена".

Бывший нападающий "россонери" сообщил о своем решении на встрече с техническим директором клуба Паоло Мальдини и руководителем футбольного отдела Звонимиром Бобаном.

При этом Шевченко выставил ряд требований: если он возьмется за работу в "Милане", то приступит не раньше ноября из-за желания сначала вывести сборную Украины в финальную часть чемпионата Европы и сохранить свой тренерский штаб.

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"Милан" неудачно стартовал в чемпионате под руководством Марко Джампаоло: в 6 стартовых турах команда набрала 6 очков и забила всего 4 гола.