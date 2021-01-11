Шевченко сфотографировался со скандальным форвардом сборной России

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретился с российским нападающим Федором Смоловым.

Легенда сборной Украины пересекся с форвардом "Локомотива" и его другом во время отдыха на Карибских островах.

В Instagram россиянин выложил фотографию в сторис, к которой добавил российский и украинский флаги, а между ними сердце.

Смолов известный скандальным поведением. В прошлом году, выступая в аренде за "Сельту", россиянин покинул Испанию во время карантина. Футболисту нужно было вернуться в Россию на празднование дня рождения 18-летний внучки Бориса Ельцина.

Автор: Инстаграм Федора Смолова

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Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. За это время "сине-желтые" получили путевку на Евро-2020.