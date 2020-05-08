Шевченко рассказал, почему перешел в "Челси"

С лета 2016 года Андрей Шевченко работает главным тренером сборной Украины. Фото: REUTERS

Андрей Шевченко рассказал, почему принял предложение лондонского "Челси" в 2006 году.

Нападающий искал новых вызовов в собственной карьере и не жалеет о переезде в Лондон.

"Не смотрю на то, что я сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, а смотрят только вперед.

Это было трудно, но стало опытом для меня и помогло найти себя. Не всегда все происходит хорошо, но я вышел из этой ситуации сильнее. Я искал перемен в жизни. "Милан" всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы прошли там", - цитирует Шевченко Calciomercato.

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Андрей Шевченко перебрался в "Челси" в 2006 году за 50 млн евро, но за 3 сезона провел только 48 матчей, в которых забил 9 мячей.