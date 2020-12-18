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пятница, 18 декабря 2020 19:26

Шевченко рассказал, почему не вызывает Буяльского в сборную Укрианы

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Шевченко рассказал, почему не вызывает Буяльского в сборную Укрианы
Виталий Буяльский является одним из лидеров "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему не вызывает в национальную команду одного из лидеров "Динамо" Виталия Буяльского.

По словам наставника украинский, в лагере национальной команды большая конкуренция в полузащите.

"У нас большая конкуренция в середине поля. Буяльский находится в обойме, мы всегда за ним следим. У него много положительных качеств, которые мы замечаем и выделяем. Но в настоящее время конкуренцию надо выигрывать. Он проводил хорошие матчи, мы всегда им довольны. Он очень серьезный парень, всегда с желанием приезжает. Но я как главный тренер должен делать выбор", - сказал Шевченко в программе "Денисов Time".

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На счету Виталия Буяльского 8-м матчей в составе сборной Украины. В 2020 году игрок не вызывался в расположение национальной команды, хотя успешно играл за "Динамо".

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