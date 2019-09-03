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вторник, 03 сентября 2019 09:19

Шевченко рассказал о подготовке к матчу против Литвы

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Шевченко рассказал о подготовке к матчу против Литвы
Андрей Шевченко ставит своей целью вывести сборную Украины на Евро 2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс - конференцию перед началом подготовки сборной Украины к матчу квалификации Евро 2020 против Литвы .

"Перед нами была поставлена задача — завоевать путевку на Евро. Это главная задача. Мы работаем над ее достижением. Будем ли мы при этом лидерами группы или нет, нас не интересует. Но моя цель, как тренера, не только достичь результата, но и показать хорошую игру. И при этом – заработать путевку на Евро.

Яремчук сегодня будет тренироваться в легком режиме, поскольку пропустил неделю. Важно, чтобы он вошел в тренировочный процесс, и посмотрим, как дальше. Если все будет хорошо, он будет готовиться к игре.

На какой позиции сыграет Зинченко? Он – универсал, может играть на любой. Пусть сначала попадет в состав. А потом мы определимся", — рассказал Шевченко на пресс-конференции..

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7 сентября сборная Украины в рамках отбора на чемпионат Европы-2020 сыграет на выезде против Литвы, а через три дня сине-желтые в Днепре проведут товарищескую игру с Нигерией.

https://sportarena.com
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