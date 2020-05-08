Шевченко раскрыл секрет успеха сборной Украины

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал поделился секретом успешной работы.

Специалист назвал главные причины прогресса национальной команды.

"Почти весь мой тренерский штаб - итальянский. Мы провели прекрасный отборочный турнир. Кроме результатов, мы поставили команде хорошую игру и создали прекрасную атмосферу в команде.

Нам удалось привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что мы можем играть на равных с грандами", - заявил Андрей Шевченко во время прямого эфира в Инстаграми с Кристианом Вьери.

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Сборная Украины выиграла отборочную группу на Евро-2020. Также выиграла свою группу в Лиге наций.