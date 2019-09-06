Шевченко провел пресс - конференцию накануне игры против Литвы

Андрей Шевченко ждет тяжелого матча против Литвы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал подготовку главной команды страны к завтрашнему матчу отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Наставник напомнил о задаче выхода в финальную часть Евро-2020 и отметил, что еще не определился, кто из приглашенных футболистов останется вне заявки.

"Не люблю индидуально выделять игроков. Играя дома, при своих трибунах, любая команда захочет показать хороший футбол. Готовимся к серьезному матчу и сопротивлению. Уважаем все команды. У нас есть цель, и завтрашняя игра — один из этапов. Понимаем, что для Украины победа завтра важнее. Перед нами стоит задача выиграть.

После сегодняшней тренировки определимся. кого из 24 футболистов отцепить. С таким желанием и подходом, с которыми ребята тренируются в сборной, тяжело определить кого-то одного, кто не будет готовиться к матчу. Но любой, кто приезжает в сборную, понимает задачи, которые перед ней ставятся", — заявил Шевченко на пресс-конференции.

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Матч между Украиной и Литвой пройдет завтра, 7 сентября. Начало — в 19:00 по киевскому времени.Ко встрече с литовцами подопечные Шевченко подходят в статусе лидера своей отборочной группы, опережая ближайших преследователей Сербию и Люксембург на 6 очков.