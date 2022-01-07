Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" на два с половиной года. Фото: ФК "Дженоа"

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко прокомментировал ничью из "Сассуоло" -1:1 в 20-м туре Серии А.

За весь матч команда украинского тренера нанесла только один удар в створ ворот соперника.

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"Сегодня мне понравилось отношение команды, было важно привезти очки домой. "Сассуоло" очень хорошо играет, они очень организованы. Нам не было легко, но ребята вышли бороться и выложились на 110%.

Мы отказались от атак в пользу защиты – сейчас нам нужно чем-нибудь жертвовать, чтобы набрать, что можем.

Трансферы? Я работаю с игроками, которые есть, и счастлив по поводу их отношения к делу. Трансферы – по усмотрению клуба.

Новичок клуба Сильвен Гефти хорошо действовал в первом тайме, потом сдал немного, и мы его заменили. Ему нужно время и тренировки. Система игры зависит от имеющегося состава. Сейчас я не могу выставить 4-3-3, потому что нам нужны другие более квалифицированные футболисты", – сказал Шевченко в эфире Sky.

После ничьи "Дженоа" опуститься на 19 место в Серии А. Команда Шевченко имеет в своем активе 12 очков. В следующем туре "грифоны" сыграют дома против "Специи" Виктор Коваленко. Игра состоится 9 января. Начало матча в 19:30. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В предыдущем туре команда Шевченко дома сыграла вничью с "Аталантой" – 0:0.