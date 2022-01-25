Шевченко поссорился со своим главным помощником

Андреа Малдера и Андрей Шевченко работали вместе пять лет. Фото: УАФ

У бывшего тренера сборной Украины и "Дженоа" 45-летнего Андрея Шевченко конфликт с бывшим помощником Андреа Малдерой.

Итальянский тренер отвечал в сборной Украины за тактику и аналитику, но работать в "Дженоа" не пошел.

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"О конфликте между Малдерой и Шевченко - существует две версии. Согласно первой - Малдера хотел начать самостоятельную карьеру, поскольку понял, что может.

За второй - он был готов пойти в "Дженоа" только если будет старшим помощником Шевченко. А это еще и финансовая выгода. Ему эту опцию не предоставили", - сказал журналист Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Андрей Шевченко начал тренерскую карьеру в 2016 году, когда сначала был помощником, а затем стал главным тренером сборной Украины. Работал в национальной команде до лета 2021 года. С ноября 2021-го по январь 2022-го возглавлял "Дженоа". Сейчас главный кандидат на должность тренера сборной Польши.