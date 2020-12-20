Шевченко показал, как отдыхает на Барбадосе

Шевченко из сыновьями. Фото инстаграм Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отправился на отдых со всеми четырьмя своими сыновьями. Фото с пляжа он показал в своем Instagram.

Как рассказал Шевченко в программе Денисов тайм, семья Шевченко выбрала для отдыха Барбадос на Карибском море.

По словам тренера, они сдали все тесты, прошли необходимый карантин, пробыли на изоляции и теперь свободно перемещаются. Например, сыграли в гольф.

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Шевченко женат на бывшей американской модели Кристен Пазик. Они воспитывают сыновей: Джордана (16 лет), Кристиана (14), Александра (8) и Райдера-Габриэля (6).