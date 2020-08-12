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среда, 12 августа 2020 08:57

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи Лиги Нации

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Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи Лиги Нации
Андрей Шевченко вызвал 7 новых игроков. Фото: REUTERS

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков на первой матче Лиги Нации.

В перечень попали 36 футболистов, сообщает сайт УАФ.

Впервые в расположение национальной команды были вызывании - Александр Тимчик, Денис Попов, Владислав Супряга и Георгий Бущан с "Динамо". Александр Зубков и Игорь Харатин с "Ференцвароша" и защитник "Шахтера" Валерий Бондарь.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Реал", Испания), Юрий Панькив ("Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба – "Динамо" Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все – "Динамо" Киев), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

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Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба – "Ференцварош", Венгрия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк), Владислав Супряга ("Динамо" Киев).

Сборная Украину 3 сентября во Львове сыграет с командой Швейцарии. 6 сентября Украина в гостях встретится с Испанией.

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