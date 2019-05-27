Шевченко объяснил вызов Ярмоленко в сборную Украины

Андрей Ярмоленко должен помочь сборной Украины психологически.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему вызвал в сборную вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

"У Андрея - свободный график работы. После 6 месяцев отсутствия из-за травмы важнейшая задача для него - восстановиться. Он только начал этот процесс, поэтому никто не будет форсировать его подготовку.

У Андрея на тренировках свои задачи. Сегодня он поиграл немного нейтральным, посмотрим, как отреагирует его нога, и после этого уже будем принимать решение о его дальнейшей работе. Думаю, парня надо оставить в покое в данный момент. Очень хорошо, что Ярмоленко присоединился к нам.

Он поможет и психологически, ведь является опытным игроком, который давно в команде, имеет огромный авторитет и является настоящим профессионалом. То, что он здесь с нами сейчас, - психологически важно в преддверии ближайших 2 игр", - цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Команда Андрея Шевченко начала тренировки в Харькове

Напомним, что 7 и 10 июня сборная Украины сыграет против Сербии и Люксембурга в Харькове.