Шевченко не сможет возглавить сборную Турции

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с лета 2016 года. Фото: Gettyimages.com

Бывший тренер сборной Украины 44-летний Андрей Шевченко не смог трудоустроиться в сборной Турции.

Новым наставником турок стал немецкий специалист Штефан Кунц, сообщает сайт Немецкого футбольного союза.

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Предыдущим местом работы Кунца была немецкая "молодежка", с которой он выиграл два молодежных Евро.

Кунц и Шевченко были двумя кандидатами на должность. Но турецкая федерация предпочла немца после отставки Шенула Гюнеша.

Андрей Шевченко остался без работы 1 августа, когда завершилась соглашение с УАФ. В должности Шевченко работал пять лет. За это время смог вывести сборную на Евро-2020/12.

9 октября национальная команда проведет матч отбору к Кубку мира против Финляндии. Начало игры в 19:00.