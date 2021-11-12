Шевченко не сможет подписать лидера "Динамо" в "Дженоа"

Защитник "Динамо" и сборной Украины 22-летний Виталий Миколенко не перейдет в "Дженоа".

Другой итальянский клуб "Наполи" заинтересован в услугах Миколенко во время зимнего трансферного окна, сообщает Сlciomercato.

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Кроме защитника "Динамо" команда Лучано Спалетти хочет видеть в своем составе полузащитника "Милана" Саму Кастелехо.

Трансферная стоимость Николенко оценивается в €30 млн. Такая сумма будет неподъемной для новой команды Андрея Шевченко.

Виталий Миколенко с 2017 года выступает за "Динамо". В текущем сезоне провел 15 матчей и совершил три ассиста. Контракт игрока из "Динамо" действует до лета 2025-го.

Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Команда находится на 17-м месте в чемпионате Италии.

"Наполи" сейчас лидирует вместе с "Миланом" в Серии А.