Шевченко не нужен "Милану"

 
Ексклюзивы
1/5
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 954
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
"Многие больницы в Украине не могут оказать помощь. Это только здания с вывесками" - эксперт
Просмотров: 576
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
Просмотров: 2682
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Как в столице проходил грандиозный "Марш за Киев" - яркие фото
Просмотров: 1539
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
"Вакцинация затянется на несколько лет" - эксперт
Просмотров: 216
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
"Шефир контролирует Фонд госимущества, вся приватизация под ним" - Чумак
1 Просмотров: 855
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 3492
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
Порошенко не стоит снова баллотироваться. Для него есть другая роль
7 Просмотров: 4338
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков
Просмотров: 3861
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Клоуны, файеры и артисты на ходулях: во Львове прошел карнавал
Просмотров: 576
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Кличко побил россиянина на глазах его поклонников
Кличко побил россиянина на глазах его поклонников
Бывший игрок сборной Украины забил фантастический гол во второй лиге
Бывший игрок сборной Украины забил фантастический гол во второй лиге
Определился обладатель Кубка мира по футзалу
Определился обладатель Кубка мира по футзалу
Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не смогли выявить сильнейшего
Ливерпуль" и "Манчестер Сити" не смогли выявить сильнейшего
Кризисная "Барселона" и фиаско "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубах
Кризисная "Барселона" и фиаско "Баварии": как сыграли соперники украинских клубов в еврокубах
Интервью
1/5
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 1899
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 468
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 8433
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
1 Просмотров: 423
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 657
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 октября 2021
Просмотров: 504
Плітки
– Обожнюю сварки багатих і знаменитих, – каже подруга Таня. Вона підписана на всіх відомих українських блогерів в інстаграмі. ...
вторник, 05 октября 2021 13:09

Шевченко не нужен "Милану"

  Комментировать
Шевченко не нужен &quot;Милану&quot;
Андрей Шевченко работал со сборной Украины пять лет. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко не нужен "Милану".

"Россонери" ведут переговоры со своим нынешним наставником Стефано Пиоли о продлении контракта, сообщает Football Italia.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, возглавит ли Шевченко "Селтик"

Боссы клуба довольны работой тренера и не планируют прекращать с ним сотрудничество.

Предыдущее соглашение Пиоли с клубом истекает в конце текущего сезона. Шевченко был одним из главных кандидатов на должность, если бы "Милан" провел замену тренера.

В текущем сезоне "Милан" занимает второе место в турнирной таблице. "Россонери" в семи матчах только однажды сыграли вничью. В прошлом сезоне команда финишировала второй и вернула себе право играть в ЛЧ.

Андрей Шевенко остался без работы 1 августа 2021-го, когда его соглашение с УАФ завершилось. Сейчас тренер находится без работы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко не нужен "Милану"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Кличко побил россиянина на глазах его поклонников

Самое читаемое
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
Гороскоп на 4-10 октября: что нужно сделать на этой неделе, чтобы забыть о проблемах на весь месяц
 Просмотров: 11097
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
Многодетная мать захватывает сеть интимными снимками
6
 Просмотров: 10629
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
Смертельная авария с детьми в тракторе: просят узнать водителя-беглеца
4
 Просмотров: 4392
Вслед за соцсетями по всему миру &quot;упали&quot; и другие сервисы
Вслед за соцсетями по всему миру "упали" и другие сервисы Просмотров: 4041
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
Притянули к кассе и били, но никто не реагировал: новое видео смертельного нападения на полицейского
 Просмотров: 3357
Спорт
"Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти" - Мбаппе
"Если сборная Франции будет счастливее без меня, я готов уйти" - Мбаппе Просмотров: 54
Усик запугивает Джошуа
Усик запугивает Джошуа Просмотров: 414
Стало известно, возглавит ли Шевченко "Селтик"
Стало известно, возглавит ли Шевченко "Селтик" Просмотров: 342
Сборная Боснии и Герцеговины потеряла пятерых футболистов перед матчем против Украины
Сборная Боснии и Герцеговины потеряла пятерых футболистов перед матчем против Украины Просмотров: 216
Петраков объяснил, почему вызвал Шабанова в сборную Украины
Петраков объяснил, почему вызвал Шабанова в сборную Украины Просмотров: 162
Больше всего комментируют
14
"Зеленский оказался не лучше предшественников" - сети о фильме "Офшор 95"
5
Руководство передумало: разрешили показ скандального фильма о Зеленском
5
Скандальный "Оффшор 95" показали. Журналисты подтвердили связь Зеленского с Коломойским на $40 млн
3
Украина будет возвращать Саакашвили
2
"Будет после меня по-другому": Зеленский прокомментировал деятельность СНБО
Голосов: 45
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть