Бывший тренер сборной Украины 45-летний Андрей Шевченко не нужен "Милану".

"Россонери" ведут переговоры со своим нынешним наставником Стефано Пиоли о продлении контракта, сообщает Football Italia.

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Боссы клуба довольны работой тренера и не планируют прекращать с ним сотрудничество.

Предыдущее соглашение Пиоли с клубом истекает в конце текущего сезона. Шевченко был одним из главных кандидатов на должность, если бы "Милан" провел замену тренера.

В текущем сезоне "Милан" занимает второе место в турнирной таблице. "Россонери" в семи матчах только однажды сыграли вничью. В прошлом сезоне команда финишировала второй и вернула себе право играть в ЛЧ.

Андрей Шевенко остался без работы 1 августа 2021-го, когда его соглашение с УАФ завершилось. Сейчас тренер находится без работы.