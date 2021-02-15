Шевченко начал тренерскую карьеру

Шевченко на 28 лет моложе Фоменко. Фото Униан

16 февраля 2016 экс-футболист киевского "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины, обладатель "Золотого мяча" 2004 года Андрей Шевченко назначен ассистентом главного тренера национальной сборной Украины Михаила Фоменко.

Об этом объявил на пресс-конференции Киеве главный тренер сборной Михаил Фоменко. Он отметил, что Шевченко займет место Александра Заварова, который был ассистентом Фоменко, но ФФУ не продлила с ним контракт.

"Сегодня я чувствую, что у меня есть определенное образование, я получил все дипломы. Поэтому сегодня есть возможность начинать, попробовать себя, и я принял решение", - отметил Андрей Шевченко.

Михаил Фоменко отметил, что его новый помощник будет выполнять различные функции, в частности пересматривать будущих соперников сборной и кандидатов в национальную команду, выступающих за рубежом.

На самом деле Андрея Шевченко назначили по настоянию его давнего товарища председателя УАФ Андрея Павелко. Вряд ли это назначение пошло на пользу команде. В сборной образовалось двоевластие. С каждым месяцем Фоменко терял влияние на команду, а Шевченко увеличивал его.

На Евро Украина провалилась. Было проиграно все три матча сборным Германии - 0:2, Северной Ирландии - 0:2 и Польши - 0:1. Наши игроки не забили ни одного мяча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Донецкий футболист плачется в России, что не вызывают в сборную Украины

К отбору на Кубок мира-2018 сборную готовил уже Шевченко, но задачу не выполнил. Наши футболисты были лишь третьими в группе. Результат пришел лишь в следующем отборе к Евро-2020, когда наша сборная досрочно заняла первое место в группе.