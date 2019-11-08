Шевченко дозаявил форварда "Динамо" в сборную Украины

Беседин получил шанс закрепиться в сборной Украины. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина, сообщает" 24 канал"

Последний раз Артем получал вызов в главную команду в июне этого года. Тогда Беседин остался в запасе в матче с Сербией. Также Артем находился в резервном списке "сине-желтых" перед сентябрьскими и октябрьскими поединками.

23-летний игрок "Динамо" с шестью голами является лучшим бомбардиром столичного клуба в чемпионате Украины.

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Товарищескую игру против Эстонии "сине-желтые" проведут 14 ноября в Запорожье. Последний матч в рамках отбора Евро-2020 команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.