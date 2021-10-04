Шесть ударов в штангу и перекладину - форвард "Ромы" пожаловался на судьбу

Абрахам забил луганской "Заре". Фото: Reuters

Форвард "Ромы" Тэмми Абрахам высказался об очередном попадании в каркас ворот. В матче седьмого тура Серии А с "Эмполи" (2:0) Абрахам не смог забить. В одном из эпизодов он попал в каркас. Это шестое попадание англичанина в штангу или перекладину в нынешнем сезоне. С начала сезона Абрахам забил два мяча в Серии А и два мяча в Лиге конференций.

"Пожалуйста, кто-нибудь, уберите каркас ворот! Я попал в него уже шестой раз в сезоне", - написал Абрахам в Twitter.

Абрахам перебрался в "Рому" из "Челси". Ранее СМИ сообщали, что "Рома" должна заплатить "Челси" €40 млн за него. При этом у лондонского клуба будет опция обратного выкупа игрока за €80 млн, которая имеет срок действия до июня 2023 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скрипник объяснил, почему "Заря" крупно проиграла "Роме"

В сезоне-2020/2021 на счету Абрахама 32 матча за "Челси" во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он забил один из трех мячей луганской "Заре".