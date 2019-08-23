Шесть главных выводов матча "Эспаньол" - "Заря": команде Скрипника не хватило опыта

Бывший форвард "Шахтера" Факундо Феррейра сравнял счет в матче

Эспаньол" и "Заря" провели первый матч последнего раунда квалификации Лиги Европы. Волевую победу одержала испанская команда 3: 1.

Gazeta.ua определила главные аспектив игры в Барселоне

Виктор Скрипник удивил своего визави. Перед началом игры предполагалось, что хозяева поля будут у атаковать позиционно, а луганчане больше играть через контратаки. Но тренер "Зари" образ тактику с высоким прессингом и быстрыми атаками. К такой смелой игры украинской команды "Эспаньол" просто не был готов в первом тайме.

"Эспаньол" недооценил соперника. В предыдущих раундах квалификации "Эспаньол" легко обыграл швейцарский "Люцене" и исландский "Стьярнан". Поэтому хозяева рассчитывали, что проблем с 5 команды в прошлом сезоне чемпионата Украины. Подопечные Давида Гальего проснулись только после пропущенного гола на в конце первого тайма.

"Эспаньол" хотел победить соперника на классе

Команды играли без середины поля. Мяч почти не держался в середине поля. Каждая из команда пыталась быстро переходить центр поля и приближаться к воротам соперника. "Эспаньол" пытался наладить позиционную атаку, а "Заря" не прижималась к своим воротам, пыталась быстро контратаковать

"Эспаньол" много ошибался. Хозяева поля много ошибались. Теряли мяч в середине поля, что давало возможность игрокам "Зари" дополнительные возможности. Только вот использовать эти ошибки подопечные "Скрипника" не смогли.

"Зари" не хватило сил. Первый тайм луганчане выглядели очень сильно, почти не давая никаких шансов сопернику. Во втором таму хозяева увеличили темп игры, провели замены. Виктор Скрипник нечем было ответить. Скамейка запасных у его команды довольно короткая. Не то что усилить, а даже освежить игру некем.

Решающим стал опыт. В начале второго тайма "Заря" спокойно сдерживала соперника. Лишний ощупь игрока украинской команды в середине поля призвид к атаке, которая завершилась голом.Нужно было сбить темп игры, успокоить игру. К сожалению, такого игрока в составе "Зари" не нашлось.

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Ответный матч состоится через неделю в Запорожье. Начало игры в 20.00.