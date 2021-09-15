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среда, 15 сентября 2021 19:01

"Шериф" — "Шахтер" — 1:0 (Первый тайм)

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&quot;Шериф&quot; — &quot;Шахтер&quot; — 1:0 (Первый тайм)
Вернидуб не раз побеждал "Шахтер". Фото: "Шериф"

Добрый вечер!

Лигочемпионские дни теперь к нам приходят дуплетом. Еще не остыли эмоции от вчерашней драматической ничьи "Динамо" с "Бенфикой", а уже "Шахтер" за полчаса выйдет на поле тираспольского стадиона чтобы сыграть матч против команды, которую все считают аутсайдером группы.

Все, но не тренер Юрий Вернидуб. После прошлогоднего вылета из еврокубков с солигорским "Шахтером", судьба подарила ему суперкомпенсацию - победу над загребским "Динамо" и выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Поэтому легкой прогулки у "Шахтера" не получится. Таких прогулок у донецкого клуба существенно уменьшилось в чемпионате Украины, а в Лиге чемпионов - тем более. "Шахтер" пока далек от своей лучшей формы, но "Шерифу" от этого точно не станет легче.

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Уже известно, в каких составах выйдут на поле команды.

"Шахтер": Пятов – Исмаили, Матвиенко, Марлон, Додо – Маркос Антонио, Майкон – Фернандо, Педриньо, Тете – Траоре.

Запасные: Шевченко, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Сикан.

"Шериф": Атанасиадис, Арболеда, Дуланто, Костанца, Криштиану, Траоре, Кастаньеда, Аддо, Коловос, Тилль, Якшибоев

Матч начался!

2 мин. Пытается прессинговать молдавская команда и время ей это удается.

4 мин. Неторопливо начинают матч горняки и не включают скорости совсем.

7 мин. Первый удар в нас состоялся. Коловас пробил очень далеко от ворот Пятова.

9 мин. Тете отвечает и бьет еще более неточно в район углового флажка.

13 мин. Игра, которая и так не изобиловала скоростями, рискует еще больше "успокоиться".

15 мин. ГОЛ! Прошел по флангу игрок "Шерифа", прострелил. Игроки "Шахтера" попадали, как по команде, и Адама Траоре пробил под перекладину - 1:0.

21 мин. Фернандо бросился обводить соперников и просто и легко подарил мяч.

22 мин. Опять с лета левой бил молдавский Траоре, но на этот раз выше.

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Дата
15
сентября

Как "Шахтер" победил "Шериф"

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