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четверг, 24 июня 2021 15:30

Серхио Рамос определился со своим будущим

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Серхио Рамос определился со своим будущим
Серхио Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. Фото: REUTERS

Новым клубом капитана сборной Испании 35-летнего Серхио Рамоса станет ПСЖ.

Рамос перед уходом из "Реала" сообщил партнерам, что продолжит карьеру во Франции, сообщает Cadena Cope.

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Защитник не смог договориться с "Реалом" о новом контракте и покинет Мадрид в статусе свободного агента.

Среди претендентов на игрока были "Ман Сити" и "Милан.

В сезоне 2020/21 Рамос из-за травмы провел лишь 21 матч. В итоге защитник не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020/21.

В прошлом сезоне "Реал" не выиграл ни одного трофея. Заменить Рамоса должен Давид Алаба, который перешел из "Баварии".

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