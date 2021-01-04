Серхио Рамос может стать одноклубником Зинченко

Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Сити" заинтересован в услугах капитана сборной Испании и "Реала" 34-летнего Серхио Рамоса.

"Манчестер Сити" планирует пригласить опытного защитника по окончании сезона на правах свободного агента, сообщает ESPN.

В "Сити" понимают, что это соглашение будет трудно осуществить. В марте Рамосу исполнится 35 лет, однако в клубе убеждены, что он еще сможет выступать на высоком уровне. Вариант с подписанием испанца видится клуба интересным, поскольку этот игрок сможет добавить лидерских качеств команде.

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Команда Александра Зинченко готова удовлетворить финансовые требования Рамоса, учитывая, что он будет свободным агентом. Рамос хочет получить соглашение на 2 года.

Рамос пока не сумел договориться с мадридским клубом о подписании нового соглашения. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами.



Серхио Рамос выступал за "Севилью" и "Реал". Защитник выиграл дважды Евро и Кубок мира со сборной Испании. В его активе также 4 победы в Лиге чемпионов.