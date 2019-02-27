Сергей Стаховский поступил в 1 / 8 финала на турнире в Франции

Сергій Стаховський. Фото:Главком

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел пробиться в 1/8 финала турнира ATP Challenger Tour во французском По. В матче второго раунда украинец в трех сетах уступил представителю Венгрии Норберта Гомбошу.

В первом сете Стаховский не смог реализовать сет-бол, позволив сопернику перевести игру на тай-брейк, на котором венгр оказался сильнее. Во второй партии Сергей сделал два брейка, но выиграл сет только с четвертого сет-бола.

В решающей партии украинец не смог ничего противопоставить Гомбошу, проиграв 1: 6.

ATP. По, Франция. второй раунд

Сергей Стаховский (Украина, 3) - Норберт Гомбош (Венгрия) 1: 2 (6: 7 (4), 6: 4, 1: 6)

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На прошлой неделе Стаховский дошел до четвертьфинала турнира в Марселе, что позволило ему подняться на 15 позиций в рейтинге ATP и теперь он на 126-м месте.