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воскресенье, 13 июня 2021 15:48

Сердце зупинилося: подробности инцидента с датским футболистом

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Сердце зупинилося: подробности инцидента с датским футболистом
Врач рассказал подробности инцидента с Кристианом Эриксеном. Фото: sportbox.news

Появились новые подробности инцидента с лидером сборной Дании Кристианом Эриксеном, у которого во время матча с Финляндией остановилось сердце.

Врач сборной Дании Мортен Бесен рассказал, что после падения сердце Кристиана билось, но ситуация быстро изменилась. Слова медика передает издание Вerlingske.dk.

"Нас вызвали на поле, когда Кристиан упал. Он лежал на боку, когда мы подбежали к нему. Было дыхание и пульс", - отметил врач.

Однако очень быстро сердце Кристиана перестало биться.

"Все резко изменилось, и мы стали делать ему массаж сердца. На помощь пришел врач стадиона и это помогло вернуть нашего лидера. Кристиан успел перекинуться со мной несколькими фразами перед тем, как его увезли в больницу на обследование", - рассказал медик.

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Стоит отметить, что после почти двухчасового перерыва матч возобновился. Он закончился со счетом 0:1 в пользу Финляндии. Гол был забит финским нападающим Йоэлем Погьянпало на 60-й минуте.

Звезда сборной Дании 29-летний Кристиан Эриксен потерял сознание и упал прямо на футбольном поле. Происшествие произошло в третьем по счету матче Евро. Сборная Дании принимала сборную Финляндии.

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