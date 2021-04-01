Сенсационное поражение Германии и разгром соперника сборной Украины на Евро: результаты матчей отбора Кубка мира

Йоахим Лев работает со сборной Германии с 2006 года.Фото: Reuters

31 марта состоялись матчи 3-го тура отбора к Кубку мира-2022.

Gazeta.ua знайомить с их результатами.

В группе В сборные Греция и Грузия разошлись вничью 1:1.

Команды обменялись голами в конце игры. Грузины вышли вперед, но за 2 мин хозяева восстановили равновесие. Греки пытались вырвать победу, но так и не забили победный гол.

В другом матче группы Испания не имела проблем с Косово -3:1.

Еще в 1-м тайме хозяева забили дважды. В середине второго тайма косовары отыграли 1 гол, но очень быстро обидчик "Динамо" форвард "Вильярреала" Жерар Морено забил 3-й гол.

В группе С сборная Италии одержала непростую победу над Литвой -2:0.

Итальянцы смогли забить только после перерыва. В начале 2-го тайма гости открыли счет, а уже в компенсированное к матчу время Чиро Иммобиле поставил точку в матче.

В матче этой же группы Северная Ирландия не смогла победить Болгарию -0:0.

Матч прошел с преимуществом хозяев, но забить они так и не смогли.

В группе F соперник сборной Украины на Евро-2020/21 Австрия опозорилась дома против Дании - 0:4.

1-я половина игры прошла без голов. После перерыва гости забили просто поиздевались над австрийцев, забив им 4 гола. Сборная Дании умело использовала контратаки.

В этой же группе Шотландия с таким же счетом разгромила Фарерские острова, а Молдова дома проиграла Израилю 1:4. Один из голов в составе гостей забил игрок "Шахтера" Манор Соломон.

Венгрия разгромила в гостях Андорру в группе I -4:1. В этой же группе Албания в гостях оказалась сильнее Сан-Марино - 2:0.

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Главный матч в этой группе состоялся в Лондоне, где сборная Англии получила тяжелую победу над Польшей -2:1.

Гости играли без своего капитана Роберта Левандовски, который выбыл на месяц из-за травмы.

Англичане повели в счете в 1-м тайме. После перерыва поляки сравняли счет. Победу хозяева получили за 5 мин до конца игры. Защитник "МЮ" Харри Магуайр забил победный гол.

В группе J сборная Армении победила Румынию -3:2.

1-я половина встречи прошла без голов. После перерыва команды устроили голевую перестрелку, где сильнее оказались хозяева. Румыны доигрывали матча в меньшинстве.

Сборная Исландии не было никаких проблем с Лихтенштейном в -4:1.

Главная сенсация состоялась в Германии, где местная сборная уступила Северной Македонии 1:2.

В добавленное к 1-му тайму время капитан гостей Горан Пандев открыл счет в матче. Хозяева сравняли счет после перерыва. Гол на свой счет записал лидер "Ман Сити" Илкай Гюндоган. Хозяева пошли большими силами вперед, чтобы вырвать победу, но за 5 минут до конца игры пропустили во второй раз.

В матче 3-го тура отбора к Кубку мира сборная Украины не смогла обыграть Казахстан 1:1. Команда Андрея Шевченко занимает 2-е место в группе отставая от лидера Франции на 4 очка. Матчи отбора Кубка мира возобновятся осенью 2021 года.