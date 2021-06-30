Семин оценил выступление Украины

Юрий Семин доволен Шевченко. Фото: "Чемпионат"

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин поделился мыслями о выходе сборной Украины в четвертьфинал чемпионата Европы-2020 после победы в матче 1/8 финала со Швецией (2:1).

"Самое важное для Украины - команда прошла дальше. Если есть результат, значит игра хорошая, второй гол был красивым.

Сборные России и Украины я не сравниваю. На сегодняшний момент нас там нет. Украину надо поздравить. Команда прогрессирует, Андрей Шевченко - местный специалист, это хорошо. Нравится, что он был великим футболистом, стал таким успешным тренером. Он успешно продолжает украинское тренерское поколение. Шевченко понимает, что сделал бы игрок в той или иной ситуации, и стал тренером, который добивается результата", - сказал Семин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось

Юрий Семин тренировал киевское "Динамо" в 2008-2009-х и в 2011-2012 годах. С ним клуб дошел до полуфинала Кубка УЕФА и выиграл золотые медали национального чемпионата. После отставки Семин снова тренировал московский "Локомотив".