"Селтик" объявят чемпионом, Швед останется без медали

Швед сыграл один матч за кельтов. Фото: celticfc.net

В понедельник, 18 мая, "Селтик" будет досрочно назначен чемпионом Шотландии в девятый раз подряд. Соответствующее решение одобрят на собрании совета Шотландской профессиональной футбольной лиги (SPFL).

"Рейнджерс", "Мазервелл" и "Абердин" получат путевки в Лигу Европы, а "Хартс" отправится во второй дивизион. Об этом сообщает "Спортарена".

Сезон в шотландском Премьершипе завершают досрочно из-за необходимости вовремя начать следующую кампанию — согласно новому контракту с транслятором Sky Sports, который вступает в силу с 1 августа. На сегодняшний день "Селтик" лидирует в таблице с отрывом в 13 очков.

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В составе кельтов выступает украинский вингер Марьян Швед. Он не получит медаль чемпиона Шотландии, проведя только один матч в текущем розыгрыше Премьершипа.