"Селтик" не отпустил Шведа в Испанию

Украинский хавбек "Селтика" Марьян Швед мог покинуть шотландский клуб. За почти год проведенный в "Селтике" Марьян не сумел пробиться в основной состав.
Как признался бывший одноклубник Шведа по "Карпатам" Василий Кравец, шведы предлагали перейти на правах аренды в испанский "Луго".
Впрочем, "Селтик" отказался отпускать Марьяна, ведь желает, чтобы он играл исключительно в англоязычной среде.
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В нынешнем чемпионате Шотландии на счету Шведа 1 сыгранный матч.
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