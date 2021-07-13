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вторник, 13 июля 2021 13:42

Селезнев заменит Милевского в "Минае"

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Селезнев заменит Милевского в &quot;Минае&quot;
Евгений Селезнев остался без клуба. Фото: Instagram / e_seleznev

Бывший форвард сборной Украины 35-летний Евгений Селезнев близок к трансферу в "Минай".

Нападающий находится в Ужгороде, где завершает переговорить с закарпатским кубом, сообщает "ТаТоТаке".

"Минай" вылетел в первую лигу, все же останется в УПЛ из-за отказа "Олимпика".

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В прошлом сезоне цвета "Миная" безуспешно защищал другой известный форвард Артем Милевский, не забил за этот клуб ни одного мяча.

Селезнев хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата Украины. В активе Евгения 116 голов. Осталось забить еще восемь, чтобы превзойти Сергея Реброва и Максима Шацких, у которых по 123 мяча.

Переходу футболиста может помешать УЕФА, который может наложить трансферный бан на "Минай" за старые долги, если клуб вовремя с ними не рассчитается.

В сезоне 2020/21 Евгений Селезнев выступал за "Колос", но его выгнали из команды за нарушение спортивного режима.

Селезнев известный по выступлениям за "Шахтер", "Днепр", российскую "Кубань" испанскую "Малагу" и турецкие клубы. В активе футболиста 58 матчей за сборную Украины и участие в Евро-2012.

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