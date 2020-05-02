Селезнев вспомнил список клубов, которые его приглашали

Селезнев уже несколько лет играет за границей фото: fanatik.com.tr

Форвард "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о предложениях из заграничных клубов.

"Понятно, что у меня не было предложений от "Реала" или "Барселоны". "Галатасарай" хотел меня после финала Лиги Европы. Когда я уже был в Турции, они два раза официально предлагали контракт". Об этом форвард рассказал в прямом эфире инстаграма Tribuna.com

"Раньше было много Англии, особенно в молодости – "Болтон", "Астон Вилла". Но я не знал английского, был еще ребенком, не хотел менять свою жизнь. А жить в родном городе. Что меня менять? Не думал, что "Шахтер" или "Днепр" хуже, чем эти клубы.

За последнее время было предложение из Рима, не буду говорить команду. Это мне было 29 лет. Но в тот момент были определенные проблемы и неинтересно было менять "Днепр" даже на топ-команду.

Сейчас, может, и жалею. Но с другой стороны я пожил в Испании, мне этого хватило. Там насмотрелся такого, что с футболом захотелось заканчивать. Еще "Брюгге" звал, но это смотря для кого топ-клуб.

Почему не поехал в Европу раньше? Глупый был, молодой. Что еще сказать. Не было старшего товарища, который мог бы посоветовать. На тот момент не считал, что "Шахтер" хуже, чем те команды из Англии. Мы в плей-офф кубка УЕФА обыграли "Тоттенхэм", – сказал Селезнев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переход в российский клуб – моя самая большая ошибка – Селезнев

В нынешнем первенстве Турции среди команд первой лиги Селезнев сыграл 22 матча, в которых забил 8 мячей.